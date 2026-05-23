Aralıktan beri hasat ediliyor ama hâlâ bitmedi! Kilosu 10 liradan Türkiye ve dünyaya kapış kapış satılıyor
Samsun’un dünyaca ünlü tarım merkezi Bafra Ovası'nda, geçtiğimiz yılın temmuz ayında toprakla buluşturulan pırasanın aralık ayından bu yana aralıksız süren hasat döneminde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 7 bin dekarlık devasa bir alanda üretimi gerçekleştirilen ve bu sezon tam 28 bin ton rekolte beklenen yeşil harika, tarlada kilosu 10 ila 15 liradan alıcı buluyor. Kızılırmak'ın beslediği verimli topraklardan toplanan pırasalar Konya, Ankara, İstanbul gibi iç pazarların yanı sıra Gürcistan ve Rusya gibi dış pazarlara da kapış kapış ihraç edilirken, ovada kış sezonunun kapanmasıyla birlikte örtü altı karpuz, kavun ve biber ekimlerine hız verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl temmuz ayında ekilen pırasanın hasadı mayıs sonunda tamamlanacak. 7 bin dekarlık ovadan bu sezon 28 bin ton rekolte bekleniyor. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, erkenci pırasanın aralık ayından itibaren pazarlara ulaşmaya başladığını bildirdi. Dönüm başına 4 ila 4,5 ton verim alınan ovada tarladan kilosu 10 liradan satış yapılıyor.

Doğanca Mahallesi'nde 300 dönüm arazide üretim yapan çiftçi Ahmet Kılıç da aralıktan bu yana süren hasatlarında kiloyu 7 ila 10 lira arasında sattıklarını aktardı. Kılıç, bugün ürününü Ordu'ya gönderdiğini belirtti. Ovadan çıkan pırasa Konya, Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline ulaşıyor. Karadeniz bölgesinin tamamı ile ihracat pazarı olarak Rusya ve Gürcistan da bu hattın içinde yer alıyor.

Aşçı, ovada kışlık sebze sezonunun kapandığını ve yazlık ürünlere geçildiğini söyledi. Örtü altında kavun ve karpuz ekimlerinin sürdüğünü, mayıs sonlarına doğru kapya ve biber çeşitlerinin de toprakla buluşacağını aktardı. Kızılırmak'ın beslediği ovadan üretilen ürünleri tercih etmelerini tüketicilere öneren Aşçı, "Marketlere ve pazarlara gidildiğinde Bafra'nın sebze ve meyvesini tercih etsinler" dedi.

