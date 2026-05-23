Aralıktan beri hasat ediliyor ama hâlâ bitmedi! Kilosu 10 liradan Türkiye ve dünyaya kapış kapış satılıyor

Samsun’un dünyaca ünlü tarım merkezi Bafra Ovası'nda, geçtiğimiz yılın temmuz ayında toprakla buluşturulan pırasanın aralık ayından bu yana aralıksız süren hasat döneminde sona yaklaşıldı. Yaklaşık 7 bin dekarlık devasa bir alanda üretimi gerçekleştirilen ve bu sezon tam 28 bin ton rekolte beklenen yeşil harika, tarlada kilosu 10 ila 15 liradan alıcı buluyor. Kızılırmak'ın beslediği verimli topraklardan toplanan pırasalar Konya, Ankara, İstanbul gibi iç pazarların yanı sıra Gürcistan ve Rusya gibi dış pazarlara da kapış kapış ihraç edilirken, ovada kış sezonunun kapanmasıyla birlikte örtü altı karpuz, kavun ve biber ekimlerine hız verildi.