Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK? Arife Günü: Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın 1. Günü: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri dahil olmak üzere geniş bir alanda aralıklı yağışlar sürecek. Bayramın 2. ve 3. Günü: Kıyı Ege ve Güneydoğu'nun güneyi hariç tüm yurtta sağanak yağış geçişleri devam edecek. Üç Büyükşehir: Ankara'da bayram boyunca sağanak görülecek; İstanbul bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış alacak; İzmir ise parçalı çok bulutlu geçecek.