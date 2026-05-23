Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 45 il için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten ekipler, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kurum ayrıca arife günü başlayacak yağışlı havanın bayram tatili boyunca neredeyse tüm yurtta etkisini sürdüreceğini duyurdu.