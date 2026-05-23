  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı Erzurum'daki müze büyük ilgi çekti! 500 bin yıllık mamut fosilime ev sahipliği yapıyor! Türk İHA'sı BAE'nin verdiği hava aracını vurdu: Vurulan hava aracıyla ilgili şok dalgalarına sebep olacak iddia 
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Ankara, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 45 il için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten ekipler, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. Kurum ayrıca arife günü başlayacak yağışlı havanın bayram tatili boyunca neredeyse tüm yurtta etkisini sürdüreceğini duyurdu.

#1
Foto - Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 45 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

#2
Foto - Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 45 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

#5
Foto - Meteoroloji'den 45 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış geliyor

BAYRAM TATİLİNDE HAVA NASIL OLACAK? Arife Günü: Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın 1. Günü: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri dahil olmak üzere geniş bir alanda aralıklı yağışlar sürecek. Bayramın 2. ve 3. Günü: Kıyı Ege ve Güneydoğu'nun güneyi hariç tüm yurtta sağanak yağış geçişleri devam edecek. Üç Büyükşehir: Ankara'da bayram boyunca sağanak görülecek; İstanbul bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış alacak; İzmir ise parçalı çok bulutlu geçecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıç..
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü
Gündem

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Kurultay hesaplaşmalarının ve parti içi güç savaşlarının gölgesinde gerçekleşen bu kritik temas, CHP kulislerini derinden sarstı. Özgür Özel..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı
Gündem

Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı

Şaibeyle oturduğu koltuktan mahkeme kararıyla indirilen Özgür Özel’in dün gece yaptığı "Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak..
Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!
Gündem

Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası görevinden alınan Özgür Özel’in araya aracılar sokarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tal..
Hollanda'dan Tel Aviv'e ağır darbe! Yasa dışı yerleşimlerin ticareti resmen yasaklandı!
Gündem

Hollanda'dan Tel Aviv'e ağır darbe! Yasa dışı yerleşimlerin ticareti resmen yasaklandı!

Uluslararası alanda köşeye sıkışan İsrail rejimine bir şok darbe de Avrupa'dan geldi. Hollanda Bakanlar Kurulu, Netanyahu hükümetinin işgal ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23