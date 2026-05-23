Otomobil devinden şok karar: 70 bin aracı geri çağırdı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devinden şok karar: 70 bin aracı geri çağırdı!

Japon otomobil devi Nissan, Çin'de satılan 70 bin aracını gaz pedalı kaynaklı sorunlar nedeniyle geri çağırdı.

Otomotiv devi Nissan'dan şoke eden karar! Nissan, Çin’deki elektrikli ve hibrit araç modellerinde tespit edilen ciddi bir teknik kusur nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlatıyor. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR) değerlendirmesine göre, belirli modellerde kullanılan gaz pedalı mekanizmasında zaman içinde aşınma oluşabiliyor ve bu durum sürüş güvenliğini etkileyebilecek sorunlara yol açabiliyor.

YAKLAŞIK 70 BİN NİSSAN MODELİ GERİ ÇAĞRILACAK Car News China'da yer alan habere göre; Yayınlanan bildirimlere göre Dongfeng Motor, 25 Mayıs 2026’dan itibaren 49 bin 465 adet Nissan N7 elektrikli sedan ile 18 bin 800 adet Nissan N6 plug-in hibrit SUV modeli için geri çağırma sürecini başlatacak. Böylece Nissan geri çağırma listesi, Çin otomotiv sektörü ve elektrikli araç güvenliği aramaları yeniden öne çıktı.

GAZ PEDALI SİSTEMİNDEKİ AŞINMA GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR Yetkili kurumun açıklamasında, uzun süreli kullanım sonucu gaz pedalı tertibatı içerisinde aşınma meydana gelebileceği belirtildi. Bu durumun pedal bileşenleri arasındaki etkileşimi değiştirerek normal geri dönüş hareketini etkileyebileceği ve sürüş sırasında beklenmeyen davranışlara neden olabileceği ifade edildi. Gaz pedalı sorunu, otomobil arızaları ve araç güvenlik uyarısı başlıkları kullanıcıların en çok arattığı konular arasında yer aldı.

ETKİLENEN ARAÇLARDA PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK Dongfeng Motor’un geri çağrılan araçlardaki gaz pedalı sistemlerini ücretsiz yenileyeceği açıklandı. N6 hibrit SUV modeli için ise güncellenmiş tasarıma uygun yeni fren pedalı ünitesinin de değiştirileceği belirtildi. Şirket, işlemler için araç sahiplerinden ücret alınmayacağını duyurdu.

KAZA YA DA YARALANMA BİLDİRİMİ PAYLAŞILMADI Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu arızayla bağlantılı doğrulanmış bir kaza veya yaralanma bilgisinin bulunmadığı aktarıldı. Buna rağmen otomobil geri çağırma kararları, potansiyel risklerin önlenmesi amacıyla üreticiler tarafından uygulanmaya devam ediyor.

