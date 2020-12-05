Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları'nın YaşamHak Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması, erkeğin zafiyetini ve güçsüzlüğünü gösterir. Kaba kuvvet, asla ve asla kişiyi haklı kılmaz. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır, adalete duyduğu saygıdır. Şiddet uygulamak erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP Kadın Kollarınca gerçekleştirilen YaşamHak Projesi'nin tanıtım toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

CHP Kadın Kollarının "YaşamHak" adı altında önemli bir projeye imza attığını belirten Kılıçdaroğlu, eğer bir insanın yaşama hakkı varsa bu hakka herkesin saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Kadına yönelik şiddetin özellikle son yıllarda arttığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, bu nedenle herkesin bu alana dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

"Birlikte, hep beraber Türkiye'nin bütün coğrafyasında kadına yönelik bir şiddet varsa bu şiddete karşı hepimizin ortak tavır takınması gerekiyor." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kadın kollarımız şiddete uğrayan kadınlarla ilgili olarak hukuki destek verecek, aynı zamanda psikolojik destek de verilecek. Doğa ve insan haklarından sorumlu olan genel başkan yardımcımız da var birlikte bu mücadeleyi sürdürecekler. Türkiye coğrafyasında nerede bir kadın şiddete uğruyorsa nerede kadın yardım istiyorsa kendisine derhal hem hukuki destek verilecek hem de psikolojik destek verilecek. Biz bunu yaptığımız takdirde bu ülkede kadına gerçek anlamda saygıyı gündeme getirmiş oluruz. Peki bu projeyi hayata geçirmek, kadına yönelik şiddeti engelleyecek mi? Asıl temel çözüm nerede? Asıl temel çözüm, kadınların birlikteliğinde. Asıl temel çözüm, kadınların siyasette çok daha güçlü bir şekilde var olmalarında. Bu nedenle ben bütün kadınların, belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Nedir o hedef? Kadına yönelik şiddet var, evet. Kadın mağdur oluyor, evet. Kadın yoksulluğu en derin yaşayan kişi. Eğer bir kadın çocuğunu yatağa aç yatırıyorsa o kadının dramını başka kimse anlayamaz. Kadının bu sorunlardan kurtulması ve daha güçlü olması için temel çözüm, kadının siyasetten çok daha güçlü var olmasıdır."

Kadının siyasette daha güçlü olabilmesinin yolunun parlamentoda daha fazla temsil edilmesinden geçtiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, nüfusun yarısından fazlasının kadın olmasına rağmen temsiliyet oranının ortada olduğunu belirtti.

- "Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi için çaba harcanmalı"

Bütün kadınlardan bir beklentisi olduğunu aktaran Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum siyasette daha fazla olmanızı, daha çok görülür olmanızı. Haklarınızı savunmanızı istiyorum. Onun için yapacağınız ilk şey, Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi için çaba harcamaktır." dedi.

Nerede yaşarsa yaşasın kadınların "Siyasi Partiler Yasası'na cinsiyet kotasını getiren partiye biz oy vereceğiz, destek vereceğiz. Siyasi Partiler Yasasına cinsiyet kotasını getirmeyen partiye de hep beraber karşı duracağız." demesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, kadınların birlik olması durumunda kabul ettiremeyecekleri hiçbir şeyin olmayacağına değindi.

Kılıçdaroğlu, "Bir daha ifade ediyorum, siz kadınlar şiddetten mağdursanız, istismardan mağdursanız, yoksulluktan mağdursanız, eğitimden mağdursanız, o zaman yapacağınız bir şey var. Bu mu mağduriyetlere yol açar siyasi anlayışını bir tarafa bırakacaksınız." diye konuştu.

Türk kadınlarının Kurtuluş Savaşı sırasında erkeklerle birlikte mücadele ettiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şerife Bacı'yı kim unuttu, kimse unutmadı. Kastamonu'daki İstiklal yolunda, cepheye silah taşıyan kadınları kim unuttu? Kimse unutmadı. Açlıkla, yoksullukla en temel mücadeleyi yapan kadın değil mi? Kadındır. O zaman kadının siyaset hakkının teslim edilmesi lazım. Bunun için Siyasi Partiler Yasası'na cinsiyet kotasının getirilmesi lazım. 306 kadın örgütü var. Hepsiyle görüştüm. Aynı düşüncemi, 306 kadın örgütüne de söyledim. Ağlamak değil, hak istemek önemlidir. Projenin adı ne? YaşamHak. Hakkınızdan söz edeceksiniz, elinizden alınan hakların iadesini isteyeceksiniz. Karadenizli kadının nasıl çalıştığını biliyor muyuz? Biliyoruz, günün 24 saati çalıştığını biliyor muyuz? Biliyoruz. Neden siyasette daha az yeri var. Bu mücadelenin verilmesi lazım."

- "Bütün kadınlar, Aile Destekleri Sigortasını talep edecek

Kadın yoksulluğu ile mücadele etmenin de bir hak olduğuna işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce Sivas'ta bir derneğin dağıttığı 500 liralık yakıt yardımı için metrelerce kuyruk oluştuğunu hatırlattı.

Oradakilerin yüzde 99'unun kadın olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Peki yapmamız gereken ne? Aile destekleri sigortasını talep edecek bütün kadınlar. Kimse kadınları, onun çocuklarını ve ailesini açlığa ve yoksulluğa mahkum edemez. 21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde mahkum edemez. Dolayısıyla yoksulluğunun giderilmesini istemek de bir haktır kadın için." açıklamasında bulundu.

1974'te parlamentonun "Aile destekleri sigortasını uygulayacağım" diye söz verdiğini ve hala uygulanmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, bunun mücadelesinin de yapılması gerektiğini bildirdi.

Kadın kollarının güzel bir projeyi başlattığını tekrarlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ancak kendisinin 1-2 adım ötesini dillendirdiğini anlattı.

"Kadın hem yaşamda ekonomik olarak güçlü olacak hem moral olarak güçlü olacak. Kimseye el avuç açan bir kadını görmek istemiyoruz. Çöp konteynerlerinden yiyecek toplayan kadınları görmek istemiyoruz. Tam tersine bu kadın evinde otururken sosyal devlet ona her türlü olanağı sağlamak zorundadır. Bunu sağlamadığınız takdirde devlet, sosyal devlet olmaktan çıkar. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması, erkeğin zafiyetini ve güçsüzlüğünü gösterir. Kaba kuvvet, asla ve asla kişiyi haklı kılmaz. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır, adalete duyduğu saygıdır. Şiddet uygulamak erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını gösterir. İnsana saygı duymadığını gösterir. Biz hep birlikte kadın, erkek hep birlikte kadına yönelik şiddet konusunda duyarlılığımızı korumalıyız, mücadele etmeliyiz. Zaten bu konuda bütün davalar CHP hukuk birimleri tarafından izlenmektedir, kadın kolları tarafından izlenmektedir. Dolayısıyla biz 5 Aralık'ta, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği bir tarihte böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz."

- "Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok"

CHP Kadın Kollarını ve projede çalışan herkesi kutlayan Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele edeceklerini vurguladı. Bu coğrafyada herkesin huzur içinde yaşaması gerektiği ve bunu sağlayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı olmadığını söyledi. Bu ülkede yaşayan kadınlardan iki şey beklediğini aktaran Kılıçdaroğlu, kadınlardan "Siyasi Partiler Yasası'nda cinsiyet kotası istiyorum. Siyasette söz sahibi olmak istiyorum. Siyasette güçlü olmak istiyorum." demesini istedi.

İkinci olarak Aile Destekleri Sigortası'nı çıkarma konusunda sözünü yerine getirmeyen partilere oy verilmemesini de isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu iki konu hayata geçirildiği takdirde, hayatın her alanında kadınlar çok güçlü olacak. O zaman zaten kadın erkek eşitliği dediğimiz, fırsat eşitliği dediğimiz eşitliği yakalamış olacağız. Eşitlik kağıt üzerinde kalmamalı, söz olarak kalmamalı eşitlik. Eşitlik hayata geçirilmeli ama hayata geçirilmesi için lütuf olarak beklenmemeli. Kadınlar bunu lütuf olarak beklememeli. Mücadele sonunda bu hakları alabilmeli. Mücadele sonunda alınan her hak çok değerli haktır. Bütün kadınlardan bu 2 temel konuda ortak hareket etmelerini istiyorum. Çünkü aynı acıyı bütün kadınlar ortak yaşıyor. O zaman bu acıları gidermek zorundayız. Bu coğrafyadan atmak zorundayız."

- Nazlıaka projeyi tanıttı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da YaşamHak Projesi hakkında bilgi verdi. CHP'nin 81 ildeki tüm kadın örgütlerinin bu projede görev alacağını bildiren Nazlıaka, "Biliyoruz ki kadının halinden yine en iyi kadınlar anlar. Çünkü biz kadınlar görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Amacımız sadece şiddet gören kadınların yaşam hakkını savunmak değil, aynı zamanda bu yaşama yön vermek, değiştirmek. İşte bu değişim, birlikte kuracağımız eşit ve aydınlık yarınların habercisi olacak." dedi.

CHP Genel Merkezinde 7 gün 24 saat çalışacak bir çağrı merkezi kurduklarını aktaran Nazlıaka merkezin pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren hizmete gireceğini açıkladı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bu merkez kanalıyla korkutulmaya, sindirilmeye, dört duvar içinde şiddetin her türlüsüne maruz bırakılmaya çalışılan kadınları, onların sesi ile kucaklayacağız. Aynı zamanda 'yasamhak.com' web sayfamızdan bize elektronik posta ile ulaşmalarını sağlayacağız. Dayanışarak, mücadele ederek, örgütlü ve sağlam temeller atacağız. Türkiye'de şiddete uğrayan birçok kadın baskı, korku ve güvensizlik nedeniyle gördüğü şiddeti dile getiremiyor. Bu şiddet kendini değersiz hissetmesine, kendini anlatamadıkça yalnızlaşmasına, istemese dahi kendini toplumdan soyutlamasına sebep oluyor. Oysa böyle olmak zorunda değil. Bu nedenle 'Yalnız değilsin, biz varız' sloganıyla yola çıktık. Tek bir kız kardeşimizin dahi kirpiği yere düşmesin diye, onlara destek olacağız. Barınma ihtiyacı olan kadınların, yerel belediyelerimizin desteği ile sığınma evine yerleşmelerini sağlayacağız. Barolar ile yaptığımız iş birliği ve partili avukatlarımız sayesinde şiddet gören kadınlara hukuki destek vereceğiz. CHP Kadın Kolları olarak kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını takip edeceğiz, mağdur olan kadının ya da yakınını kaybetmiş olan ailenin yanında yer alacağız."