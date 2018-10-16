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Kılıçdaroğlu çareyi HDP'de buldu

Girdiği tüm seçimlerde hüsrana uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çareyi HDP'de buldu. Kılıçdaroğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde İstanbul için partili bir isim yerine HDP'den de oy alabilecek bir isme sıcak baktığı ileri sürüldü.

16 Ekim 2018 Salı 10:37
Kılıçdaroğlu çareyi HDP'de buldu

Yeni Birlik gazetesinde yer alan habere göre, CHP'de önceki yerel seçimlerde de aday adayı olan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu seçimde de aday adaylığını açıklayıp İstanbul'un ilçelerindeki çalışmalarına başladı.

Tekin'in aday olabilmek için İstanbul örgütüyle yakın temasta olduğu ileri sürülüyor.

CHP'de İstanbul'da belediye başkanlığını hedefleyen bir başka önemli ismin ise İstanbul Milletvekili ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi olduğu ifade ediliyor. Aday adayı olduğunu daha önce deklare eden Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'daki saha çalışmalarına ayırıyor.

'Sarıgül' Şişli'ye dönme sinyalleri veriyor

CHP'nin geçen yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Mustafa Sarıgül ise yeniden Şişli'ye dönme sinyalleri veriyor.

CHP'nin İstanbul adayının gelecek ay ortalarına kadar açıklanması beklenirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut aday adayları içinden değil de iş dünyasından sürpriz bir ismi de gösterebileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca partili bir isim yerine HDP'den de oy alabilecek bir isme sıcak baktığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile resmi bir ittifak yapmayacağı ancak HDP seçmenine de hitap edebilecek bir belediye başkanı adayını İstanbul Büyükşehir için aday gösterebileceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:37
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. hdp
  4. yerel seçimler

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