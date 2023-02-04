  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Önder Aksakal'dan 6'lı Masa'ya sert tepki... Mutabakat metnini yerden yere vurdu

Meteorolojiden uyarı: Yarın bekleniyor

Türkiye üretecek: Artık dışarıdan satın alınmayacak! Türkiye'de İlk kez yeşil hidrojen vadisi kuruluyor

Müthiş keşif haberi! Astronomlar yaşanabilir çok nadir bir gezegen buldu! Keşif öncesi uygun koşullar...

6 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti! Abdullah Ağar sinsi planı ifşa etti: Saldırı için...

Bu kez Yunan değil! 'Türkiye o komşusuyla savaşabilir' diyen İsmail Hakkı Pekin uyardı: Durum kötüye gidiyor

Numan Kurtulmuş "İnşallah katılırlar" demişti... HÜDAPAR'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Soylu: Daha yeni başladık

Tokat Belediye Başkanı, Karamollaoğlu'nu böyle tokatladı! Ha bu da sana kapak olsun Temel Reis

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara uyarı: Tedbirli olalım
Gündem Kılıçdaroğlu büyük şok yaşadı! Tam konuştuğu sırada...
Gündem

Kılıçdaroğlu büyük şok yaşadı! Tam konuştuğu sırada...

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı için harekete geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin Gençlik Festivali'nde konuştuğu sırada büyük bir şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 21:47:00 -

CHP'nin Gençlik Festivali'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada seyirciler arasındaki bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak ilan etmesinin ardından, partiler de çalışmalarına start verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olacağı seçimde henüz 6'lı Masa adayını açıklamış değil. Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği toplantıdan sonra adayını açıklaması bekleniyor. Kulislerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin olduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu, bugün partisinin gençlik kollarının düzenlediği "Geleceği Kur" gençlik festivalinde gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşma sırasında bir tepkiyle karşılaştı.

"Aday olma" diye bağırdı

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada seyirciler arasındaki bir genç ayağa kalkarak "Aday olma" diye bağırdı. Kılıçdaroğlu tepkiye aldırış etmeden konuşmasına devam ederken, diğer seyirciler gence müdahale etti. Gencin ağzı kapatılarak bağırması engellenmeye çalışıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz manipülasyon! Tam bir skandal
Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz manipülasyon! Tam bir skandal

Medya

Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz manipülasyon! Tam bir skandal

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Bay Kemal küçük dilini yutacak
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Bay Kemal küçük dilini yutacak

Siyaset

İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Bay Kemal küçük dilini yutacak

Kılıçdaroğlu işte şimdi hapı yuttu! Saçını başını yolacak
Kılıçdaroğlu işte şimdi hapı yuttu! Saçını başını yolacak

Medya

Kılıçdaroğlu işte şimdi hapı yuttu! Saçını başını yolacak

Kılıçdaroğlu'nun
Kılıçdaroğlu'nun "çılgın projesi"ne İYİ Parti'den veto!

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun "çılgın projesi"ne İYİ Parti'den veto!

Kılıçdaroğlu, bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık! Eşekten düşmüşe dönecek
Kılıçdaroğlu, bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık! Eşekten düşmüşe dönecek

Medya

Kılıçdaroğlu, bu ayardan sonra üç-beş yıl kendine gelemez artık! Eşekten düşmüşe dönecek

Kılıçdaroğlu'ndan
Kılıçdaroğlu'ndan "Yok artık" dedirten gaf! Bu adam ne içiyor böyle

Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan "Yok artık" dedirten gaf! Bu adam ne içiyor böyle

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23