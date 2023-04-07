Kılıçdaroğlu buna çok kızacak! Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal hakkında bomba kulis

Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine 37 gün kala krizlerle uğraşan yedili masa milletvekili aday listelerine yoğunlaşırken, kulislere yansıyan bilgilere göre AK Parti'den bomba bir hamle geldi.

Ülke TV ekranlarında Akşam Baskısı programını sunan Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, canlı yayında muhalefette deprem etkisi oluşturacak bilgiyi paylaştı.

AK Parti'den aday olması bekleniyor

11 Şubat'ta vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Biyokimya profesörü kızıyla ilgili ses getiren bir açıklama yapan Acet, "Dün Aslı Baykal ile karşılaştım. Gülümsedi... Onun da aday olma ihtimali var. Bu tercihler basit ikbal tercihleri olarak görülemez." ifadelerini kullandı.