Kılıçdaroğlu bu soruya canlı yayında cevap verdi! 'Genel Başkanın değişmesi için daha ne olmalı?'

Mehmet Akif Ersoy'un, "Genel başkanın değişmesi için daha ne olmalı?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Gayet basit. Kurultay yapıyorsunuz.

"Biz aynı zamanda hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Biz böyle dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değişti ise yine genel başkanlar değişir. Örneğin ben hiçbir delegeye 'bana oy verin' diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız.

Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Genel başkan elbette ki değişir. Benim genel başkan olduğum dönemde de genel başkan adayları çıktı, demokratik yarıştık. Bunların olması demokrasinin gereğidir.

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