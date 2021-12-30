Kılıçdaroğlu bu işi sevdi... Kemal'den yeni şov sinyali

Devletin kurumlarını basmayı adet haline getiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak randevu almadan Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına dayandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına dayanan Kılıçdaroğlu, randevu talebine yanıt verilmediğini iddia ederek Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde şov yapmaya kalktı.

Siyaset ahlakından uzak mafyavari bir zihniyetle hareket eden Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından akla ziyan ifadeler kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kendisiyle görüşmekten kaçtığını iddia eden Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"MEB’e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? “Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim” mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında."

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı.

Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva’cıları yerleştirmek için, Türkiye’nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamaları sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları: