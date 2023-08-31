  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan için açıklaması! İsrailli taşıyan uçağın inişi sonrası İsrail, tüm dünyaya teşekkür mesajını duyurdu

Rusya'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

İsrail'e kızıp Sivas'ta üretti! Tüm Türkiye bu adamın peşinde, her yerden onu arıyorlar

...Ve balık sezonu dualarla açıldı: Tekneler 'Vira Bismillah' dedi

Zafer Partisi kardeş halkları birbirine kışkırtmayı sürdürüyor! Irkçı Özdağ ülkenin güvenlik sorunu haline geldi

Suudi, Bahreyn, BAE ve Katarlılardan beklenmedik karar! Skandallar sonrası Türkiye'den vazgeçmeye başladılar

Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

'Kuyumcuya giden 1700 liraya gram altın bulamaz' diyen ekonomist duyurdu: Altını olan bunu yapsın

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesi olduğunu unuttu: Kadıköy'ü başkent ilan etti

Emeklilere o tarihte 5 bin lira ikramiye! Emekli zammı için olay kulis
Siyaset 'Kılıçdaroğlu bir büyükşehir adayını daha belirledi' iddiası!
Siyaset

'Kılıçdaroğlu bir büyükşehir adayını daha belirledi' iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 23:23:00 -
'Kılıçdaroğlu bir büyükşehir adayını daha belirledi' iddiası!

Değişimcilerin koltuğundan indiremediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlediği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamıştı.

Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak ismi de belirlediğini, kararı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını iddia etti.

Yarkadaş, "Sayın Genel Başkan dün Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adaylığını ilan etti. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki günlerde Bursa Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Bozbey’i ilan edecek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23