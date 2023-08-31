'Kılıçdaroğlu bir büyükşehir adayını daha belirledi' iddiası!
Değişimcilerin koltuğundan indiremediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlediği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklamıştı.
Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak ismi de belirlediğini, kararı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağını iddia etti.
Yarkadaş, "Sayın Genel Başkan dün Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun adaylığını ilan etti. Edindiğim bilgiye göre önümüzdeki günlerde Bursa Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Bozbey’i ilan edecek." dedi.