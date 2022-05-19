Kılıçdaroğlu binalarına baskın düzenlemişti! SADAT önergesi TBMM'de reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu’nun “Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (SADAT) araştırılması” önerisi görüşüldü. Araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun binalarının önüne gidip, provokatif ifadelerle hedef gösterdiği SADAT'a ilişkin söz aldı.

"SADAT, bir paramiliter örgütlenmedir." ifadesini Tezcan da tekrarlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bu paramiliter örgütlenmenin arkasında Saray’ın olması, bunun bir suç olmasını ortadan kaldırmaz. Tam tersine, Saray’ın da bu suçun ortağı olduğunu gösterir." dedi.

Önerge reddedildi

CHP’nin araştırma önergesinin gündeme alınması, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kılıçdaroğlu SADAT'a baskın düzenlemişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'a baskın düzenleyerek bina önündeki açıklamasında, "Burası terörist yetiştiren bir kurum. SADAT bir paramiliter kuruluştur. Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir." demişti.

SADAT'tan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

SADAT yönetimi, Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle karşılık vererek, CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin müvekkilimiz SADAT Uluslar Arası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Beylikdüzü’ndeki merkezine gerçekleştirdiği hukuksuz baskını hayretle öğrendik. Bir ticari şirketin bir siyasi parti lideri ve milletvekilleri tarafından basılması, Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçmiştir. Madem ki CHP Genel Başkanı’nın böyle bir iddiası vardır o halde bu iddiasını ispat yükü sırtına yüklenmiştir. Tüm bu hukuka aykırı eylemler sebebiyle tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacaktır.