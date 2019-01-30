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Kılıçdaroğlu, "Başarısız" demişti... O başkan açtı ağzını yumdu gözünü

CHP'nin geçtiğimiz pazar günü yapılan Parti Meclisi toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun başarısız bulduğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Bizi başarısız bulanlar kitaba açıp bakacaklar" dedi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:47
Kılıçdaroğlu, "Başarısız" demişti... O başkan açtı ağzını yumdu gözünü

31 Mart 2019'da yapılacak seçimler öncesinde CHP'deki aday krizi hiç hız kesmeden devam ediyor. Parti, kalesi olarak görülen yerlerde koltuk savaşlarından dolayı adaylarını hala belirleyebilmiş değil.

Kadıköy'de de kriz çıktı

Haftalardır süren İzmir krizinden Tunç Soyer isminin çıkmasının ardından şimdi de Kadıköy Belediye Başkanı adaylığı için isim tartışmaları sürüyor. Geçtiğimiz pazar günü PM'den önce Şerdil Dara Odabaşı ismi çıktı. Ancak Odabaşı, adaylığının kesinleşmesi için gerekli olan 31 oyu alamadı.

CHP Genel Merkezi Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığını 2 defa duyururken, mevcut Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise "aday belli değil" açıklaması yaptı.

Açtı ağzını yumdu gözünü

Tartışmaların odağındaki isimlerden Aykurt Nuhoğlu için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'nda "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır." diye konuştu.

Bugün Cumhuriyet'e konuşan Aykurt Nuhoğlu ise Genel Başkanı'nın bu sözlerine; "Bizi başarısız olarak gösterenler kriteri neye göre belirliyorlar. Biz 5 yıl boyunca Kadıköy’ü sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönettik. Başarısız olarak adlandıranlar açacaklar o kitaba bakacaklar. Parti üyleleri kendi belediye başkan adaylarını seçemiyorsa CHP yönetimi kendini değerlendirsin. Ben ve diğer aday adaylarının da aday olma hakkı var. Buna karar verecek olan 61 tane PM üyesidir." diyerek cevap verdi.

 

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:47
  1. İzmir
  2. 31 mart
  3. chp
  4. izmir
  5. tunç soyer
  6. kadıköy
  7. şerdil dara odabaşı
  8. aykurt nuhoğlu
  9. kemal kılıçdaroğlu
  10. parti meclisi

YORUM YAZ

  • ihsanihsan50 dk önce
    pkk hdp yi destekleseydin kılıçtaroğlu seni başarılı derdi

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