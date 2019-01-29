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Kılıçdaroğlu "başarısız" dedi, üstünü çizdi!

Kulis bilgilerine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu için ''başarısız'' dedi.

29 Ocak 2019 Salı 09:15
Kılıçdaroğlu "başarısız" dedi, üstünü çizdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını belirlemek için Parti Meclisi'ni (PM) topladı. 18 saat süren toplantıda bazı isimlerin üstü çizildi.

"Başarısız bir belediye başkanıdır"

Toplantıda bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiği ancak Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Kılıçdaroğlu, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dedi.

İstanbul adayları

CHP Parti Meclisi'nin tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Kadıköy'de Aykurt Nuhoğlu'nun yerine Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.

İşte CHP'nin İstanbul adayları;

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:15
  1. CHP
  2. Aykurt Nuhoğlu
  3. CHP'nin İstanbul adayları

YORUM YAZ

  • FikriFikri45 dk önce
    Kendisi acaba çok mu başarılıymış????
  • Kartal57Kartal5751 dk önce
    Başarı konusunda örnek olarak seni aldıkları için ancak bu kadar oluyor.Yoksa daha büyük bir başarı seni koltuğundan ederdi.

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