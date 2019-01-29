Kılıçdaroğlu "başarısız" dedi, üstünü çizdi! Kulis bilgilerine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu için ''başarısız'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını belirlemek için Parti Meclisi'ni (PM) topladı. 18 saat süren toplantıda bazı isimlerin üstü çizildi. "Başarısız bir belediye başkanıdır" Toplantıda bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiği ancak Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Kılıçdaroğlu, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dedi. İstanbul adayları CHP Parti Meclisi'nin tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Kadıköy'de Aykurt Nuhoğlu'nun yerine Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi. İşte CHP'nin İstanbul adayları; Adalar: Erdem Gül Ataşehir: Battal İlgezdi Avcılar: Hüseyin Aksu Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan Bakırköy: Bülent Kerimoğlu Başakşehir: Abdulhadi Akmugan Bayrampaşa: Remzi Albayrak Beşiktaş: Rıza Akpolat Beykoz: Coşkun Tosun Büyükçekmece: Hasan Akgün Çatalca: Cem Kara Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt Fatih: Soner Özimer Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya Güngören: İsmet Yaşar Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı Kartal: Gökhan Yüksel Pendik: Mehmet Salih Usta Sancaktepe: Özgen Nama Silivri: Özcan Işılar Sultanbeyli: Ayhan Koç Sultangazi: Halil Bozkurt Şile: Ali Secaattin Güney Şişli: Fidan Aslan Eroğlu Tuzla: Salim Gürsoy Ümraniye: Cafer Aktürk Üsküdar: Ahmet Kılıç Zeytinburnu: Adil Emecan Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu Sarıyer: Şükrü Genç

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