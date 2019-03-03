Kılıçdaroğlu: Başarılı siyasetçi yetiştirmede beceriksiz bir toplumuz

Hatay Sanayici ve İşadamları Derneğinde sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal bir kriz yaşadığını savundu. Türkiye'nin ciddi bir stratejik dönüşüme ihtiyacı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Önerilere kapalı bir siyaset anlayışı var. Bu varsa orada demokrasi yoktur zaten" diye konuştu.

Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"80 milyon insan, biz kendi sorunlarımızı biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Bizim ülkemizin temel bir sorunu var. Biz dünyanın en iyi doktorlarını yetiştiren, en iyi sanatçılarını yetiştiren, en iyi mimarları yetiştiren ülkeyiz. Her alanda, aslında toplum başarılı insanlar yetiştirmiştir ama başarılı siyasetçi yetiştirme konusunda beceriksiz bir toplumuz. Bazen duygularımıza, bazen inançlarımızı kültürümüzü sömürenlere zaaflarımız dolayısıyla iktidara taşıyoruz ve onlar Türkiye'yi karanlık bir noktaya doğru aşama aşama götürüyorlar. Ayın 31'inde sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Elimizi vicdanımıza koyacağız, bütün gerçekleri düşünerek oylarımızı kullanmak zorundayız".