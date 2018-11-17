Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener’e fesli kargo!

Faruk Arslan İstanbul

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tarihçi Kadir Mısıroğlu’na ziyaretini tartışma konusu yapanlara manidar bir karşılık geldi. Sebil Yayınevi, Kadir Mısıroğlu’nu “Yunancılık”la itham eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Mısıroğlu imzalı “Yunan Mezalimi” kitabını gönderdi. Yunan gâvurunu ifşa eden eser, MHP ve İP liderlerine de ulaştırıldı.

İftiraları çökerten eser

Gerçekleştirdiği bir konuşmada sarf ettiği “Yunan galip gelseydi CHP’nin tek parti döneminde yaptıklarını yapamazdı” mahiyetindeki sözlerini çarpıtarak “Keşke Yunan galip gelseydi” sözüne indirgeyen liderlere Sebil Yayınevi’nden kitaplı cevap geldi. Kadir Mısıroğlu tarafından kurulan Sebil Yayınevi, Erbaş’ın ziyaretini fırsat bilerek Mısıroğlu’nu hedef alan ve “Yunancı” iftirası atan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Yunan gâvurunun katliamlarının belgelerle anlatıldığı “Yunan Mezalimi” kitabını gönderdi. Kadir Mısıroğlu tarafından 1966’da kaleme alınan kitap, CHP Genel Merkezi’ne ulaştırıldı.

Tarih ustası Mısıroğlu’nun Yunan katilleri deşifre ettiği kitap, ziyaret tartışmasında CHP ile aynı dili kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti lideri Meral Akşener’e de gönderildi.