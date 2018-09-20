Kılıçdaroğlu: Bahar temizliği yapacağız, en büyük süpürgeyi ben alacağım!

Kılıçdaroğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

"BAHAR TEMİZLİĞİ YAPACAĞIZ"

CHP Kırklareli İl Başkanlığı önünde kurulan platformda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere işaret ederek, o tarihte "bahar temizliği" yapacaklarını söyledi.

"BAHAR GELİNCE KUŞLAR CIVILDAŞACAK GÖRECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Önümüzde bahar var. Ağaçlar çiçek açacak. Kuşlar cıvıldaşacak, göreceksiniz çayırlarda. Çocuklarımız oynayacak parklarda ve evlerde bahar temizliği yapacak bütün hanımlar. Şimdi kadın, erkek oy kullanma yaşına gelmiş herkes, baharda bir bahar temizliği yapacak. Bu Türkiye'yi kirletenleri alıp bir tarafa bırakacaklar. Bu temizliği yaptığımız anda Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

"BUNLARIN TAMAMINI BAHAR TEMİZLİĞİYLE GÖNDERECEĞİZ, EN BÜYÜK SÜPÜRGEYİ BEN ALACAĞIM"

Çözümü de önlerine koyuyoruz. Biz koyduğumuz için buna itibar etmek istemiyorlar. Sonunda bir bahar temizliğiyle bunların tamamını göndereceğiz. Söz mü? Ben de size söz veriyorum; en büyük süpürgeyi ben alacağım.

24 HAZİRAN ÖNCESİ DE BENZER ŞEYLER SÖYLEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Nisan ayında da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için benzer bir açıklama yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, o açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"HAZİRAN KİRAZLARIN BOL OLDUĞU BİR AYDIR"

"Haziran güzel bir ay. Aydınlık bir ay haziran. Karanlığın az, ama aydınlığın en fazla olduğu bir ay Haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran ayı aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepinize iyi haziranlar diliyorum, bunu da ifade edeyim.

HAZİRAN, İYİLERİN KAZANDIĞI KÖTÜLERİN KAYBETTİĞİ BİR AYDIR

Haziran'ın bir başka özelliği, Haziran iyilerin galip geldiği ama kötülerin yenildiği bir aydır. Biz Haziran'ı böyle görüyoruz. Hepimiz Haziran için mücadele edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.