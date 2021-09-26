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Siyaset Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu kafakola almış!
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu kafakola almış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na yeni partilerin geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a sinyal olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 12:20:00 - 2021-09-26 12:27:01
Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu kafakola almış!

Türkiye’ye hizmet etmekten ziyade AK Parti düşmanlığı için siyaset yapan Millet İttifakı partilerine yenileri eklenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarına göre, Millet İttifakı’na yeni partiler katılacak.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir. Ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, akıllara Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ni getirdi. Kılıçdaroğlu’nun Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı ittifaka katacağı yorumları yapıldı.

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Yorumlar

BK

içi boş siyaset zillet ittifakı ortaklarınızla dostlarınızla başaramayacaksınız
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Mustafa

Topunuz gelin havanizi alırsınız her zaman olduğu gibi adi vatan hainleri sizi sayın cumhurbaşkanımız boşuna demiyor CHP ZİHNİYETİ PİSLİKTİR DİYE.......
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