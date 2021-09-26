Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu'nu kafakola almış!

Türkiye’ye hizmet etmekten ziyade AK Parti düşmanlığı için siyaset yapan Millet İttifakı partilerine yenileri eklenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarına göre, Millet İttifakı’na yeni partiler katılacak.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay'a konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Millet İttifakı’na katılanların sayısı artabilir. Ama mesele sayı değil. İktidar hedefli, sorunlara çözüm üretme hedefli güçlü bir anlayış. Bu oluştu. Elbette her partinin genel başkanının farklı değerlendirmeleri olacaktır. Ama hedef odaklı beraberlik sonuç alacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, akıllara Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ni getirdi. Kılıçdaroğlu’nun Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı ittifaka katacağı yorumları yapıldı.