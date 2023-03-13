Kılıçdaroğlu ayaklarına gidecek! 'HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte Millet İttifakı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk tebrik eden HDP oldu. Kılıçdaroğlu da en kısa zamanda HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ''CHP, HDP ile görüşebilir ama bakanlık pazarlığı yapılamaz'' dedi.

CHP'YE İLK TEBRİK HDP'DEN

Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP'den geldi. HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı verdi. Mithat Sancar, yaptığı açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir pazarlığımız veya kendisinden herhangi bir talebimiz olmayacak. Sadece demokrasi ve adalet istiyoruz. O yüzden kendisini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

''BAKANLIK GİBİ ALIŞVERİŞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL''

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk desteği veren HDP'ye kapıları kapatan Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı; ''Dün kavga edilmeyen konuda görüşme bile problem yaratıyorsa herkesin dikkat etmesi lazım. O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil.''

HDP'DEN AKŞENER'E YANIT: HERKES İŞİNE BAKSIN

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Mezopotomya Ajansı'ndan Özgür Paksoy'a konuştu. 'HDP'ye bakanlık yok' diyen Akşener'in sözlerini değerlendiren Saruhan Oluç, şunları kaydetti;

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“Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı veya bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız. Biz öyle bir anlayışa sahip değiliz.''

''HDP'NİN EŞ GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEĞİM''

Seçimi kazanmak için HDP'nin oylarına muhtaç olan Altılı Masa, umutlarını terör örgütünün Meclis şubesine bağladı. Gazeteci Murat Sabuncu'ya konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "HDP ile ne zaman görüşeceksiniz?" sorusu da yöneltildi. Görüşme tarihine ilişkin net bilgi vermeyen Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." cevabını verdi.