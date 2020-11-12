Kılıçdaroğlu “alın beni kullanın” diyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD seçimlerini ve Türkiye’deki siyasilerin buna bakışını değerlendirdi. ABD seçimlerinde, her ne kadar Trump itirazlarını seslendirse de Joe Biden’ın 46. başkan olarak seçildiğini hatırlatan Bahçeli, “Başkan adayları arasında taraf tutacak, tercih yapacak köhne bir anlayışa hiçbir zaman kapılmadık, böylesi bir basitliği aklımızın ucuna dahi getirmedik. Kimin başkan olup olmadığı, öncelikle ABD’lilerin kendi iç meselesidir” dedi. Önemli olanın ABD’nin uygulayacağı politikaların muhtevası olduğunu vurgulayan Bahçeli şunları dile getirdi:



NE FİLİN HORTUMU, NE EŞEĞİN SIRTI



“Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz. Başkanlığa seçilen Biden’ın, Türkiye’yi meşgul eden çetrefilli konularda takip edeceği politikaların müttefiklik hukukuyla ne kadar bağdaşacağını, güven temeli aşınan iki ülke arasındaki ilişkileri koltuğuna oturur oturmaz nasıl ele alacağını zaman gösterecektir. Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.”



Ruhu kiralanmış olanlar ortada



Seçimin Türkiyeli ateşli taraftarlarını hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti: “Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış. Bir baltaya sap olamamış ne kadar ucube varsa, siyaset allamesi kesilmiş. Tuhafımıza giden bir başka husus ise CHP Genel Başkanı’nın Biden’ı kutlamasındaki hızı. HDP’ye bakınız, o da hemen kutlamıştır. ‘Bir siyaset eskisi’ de Biden’ı şans olarak gördüğünü söylemiştir. Biden’ın ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas kurma gereği hissetmiştir. ‘Yoldaşlarımı sattım, senin yandaşın oldum’ demiştir. Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, ‘alın beni kullanın’ mesajı veren, kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir.



Karabağ’da 30 yıllık zulüm bitti



Karabağ’da düşmana tarihi bir darbe indirildiğini, can Azerbaycan’ın kahramanlıkla topraklarını aldığını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok şükür hak sahibini bulmuştur. Bu zafer inancın başarısı, azmin mükafatıdır. 30 yıllık zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona ermiştir. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Azerbaycan’a. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, şanlı Türk askerini, mücadeleye dua ve destek veren herkesi gönülden kutluyorum. İki devlet, tek milletiz, iki ayrı bedende aynı canız. Bir kere yükselen bayrak düşmemiş, düşmeyecektir!”