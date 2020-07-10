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Aktüel

Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz'ı andı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:20:40 -
Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz'ı andı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı odaklı olaylar sırasında Eskişehir'de darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ı 7'nci ölüm yılında andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın hiçbir sarayı, hiçbir makamı Ali İsmail Korkmaz'ın gülümsemesinden ve yaşamından değerli değildi. İnşa edilen bu nefret rejimine karşı mücadelem, fidanlarımızın gülüşleri sadece fotoğraflarda kalmasın diyedir. Sevgiyle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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