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Siyaset Kılıçdaroğlu, Akşener, Türkkan! İşte Millet İttifakı'nın 14 saniyelik özeti
Siyaset

Kılıçdaroğlu, Akşener, Türkkan! İşte Millet İttifakı'nın 14 saniyelik özeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünde yaptığı el hareketi, Millet İttifakı'nın ahlak yapısının artık çöktüğünü ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 23:18:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı ahlaksız el hareketi ile tüm tepkileri üzerinde çekti.

Ahlaksızlıkta yarışıyorlar!

Milletin meclisinde Kılıçdaroğlu tarafından sergilenen ahlaksızlık, daha önce İP Genel Başkanı Meral Akşener'in kullandığı ahlaksız ifadelerle, İP'li Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına küfrünü akıllara getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız hareketinden sonra, bir video paylaşarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ve dostlarının kısa özeti." ifadesini kullandı.

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