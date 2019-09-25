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Kılıçdaroğlu adaylığına tepki göstermişti! İnce'den cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 2023'te adaylığını ilan etmesine ilişkin 'Doğru bulmuyorum' demişti. Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na cevap geldi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
Kılıçdaroğlu adaylığına tepki göstermişti! İnce'den cevap geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin 2023’te adaylığını ilan etmesiyle ilgili ‘Doğru bulmuyorum’ demişti. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İnce’nin Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine verdiği cevabı köşesine taşıdı.

Selvi’nin “CHP’de Cumhurbaşkanlığı hesapları” başlıklı yazısının satır başları şöyle:

“(…) Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmasının şimdiden başlamasını doğru bulmadığını belirtti. “Asla doğru bulmuyorum. Bugünden Cumhurbaşkanlığı’nı tartışmak doğru değil” dedi.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimseye söz vermediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun 2023’e Abdullah Gül’e ortak Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde söz verdiği iddialarını gündeme taşımıştım. Kılıçdaroğlu, “Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil” diye konuştu.

MUHARREM İNCE’DEN ÇARPICI MESAJ

Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerinden sonra Muharrem İnce’yle tekrar konuştum. İnce, “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, partimi zora sokacak hiçbir şey yapmam” diye söze başladı. 2023’e dört yıl varken, neden şimdiden adaylığını gündeme getirdiğini sordum. “Seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın ‘Hak yerini bulacak’ diye bir sloganı vardı. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında, Erdoğan’ın seçimle gidebileceğini gösterdim. Umutsuz kitlelere umut verdim. 31 Mart’ta da bu işin başarılacağı ortaya çıktı. Ben de ‘Yarım kalanı tamamlayalım, hak yerini bulsun’ diyorum. ‘Başlattığım işi tamamlamak üzere buradayım’ diyorum” diye konuştu.

Peki o gün gelir de CHP başka bir isme karar verir, Muharrem İnce’yi aday göstermezse ne yapacak? “O aday ben olmalıyım” dedi Muharrem İnce ama arkasından ekledi: “Partimi zora sokacak bir şey yapmam.” İşte sözleri: “Partim başka yönde karar verirse, öncelikle her şeyden önce ben partiliyim. Ama ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Bu iş yarım kalsın istemiyorum. Ama takdir milletvekillerinin ve takdir Sayın Genel Başkan’ın. ‘Bu isim ben olayım’ diyorum ama partimi zora sokmam.”

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
  1. Ankara
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce
  4. Abdulkadir Selvi

YORUM YAZ

  • milletmillet26 dk önce
    İşte muarrem sen busun hemen geri adım vallahi senden hiç bir şey olmaz.Yahu kardeşim direneceksin yapmazsanız yüz bin imza toplarım diyeceksin tplayıp seçime girecek ve chpkk nın adayından daha çok oy alıp sonra genel başkan olacaksın .Yok kardeşim yok senden bi şey olmaz daima başkalarının himmetini beklersin .Lider böyle olunmaz muarrem
  • Mesut Sarp Mesut Sarp 1 sa önce
    Muharrem soruyu çok ustaca ve kimseyi incitmeden cevaplamış. Herifte o format var.
  • MuratMurat1 sa önce
    Neden azıcık erkek olmuyorsunuz arkadaş adaysan kıvırma adayım de yoksa boş yapma suratınıza tükürseler şükür dersiniz bu yüzden işte bu dünyadaki böyle riyakar insanların varlığı yüzünden adaleti yok bu dünyanın

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