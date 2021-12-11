Kılıçdaroğlu açık açık söyledi: CHP iktidara geldiğinde Selahattin Demirtaş…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir grup milletvekillerinden oluşan heyetin Şanlıurfa’daki temasları devam ediyor. Kılıçdaroğlu’na yöneltilen ‘Demirtaş serbest bırakılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi.

Demirtaş’ın talimatına anında karşılık verdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘ortak miting’ çağrısına kayıtsız kalmayarak Mersin’de miting düzenlemişti. Demirtaş’ın mesajlarına anında karşılık veren Kılıçdaroğlu’nun tavrı “Selahattin Demirtaş CHP’yi idare eder vaziyete geldi’ yorumlarına neden olmuştu.

Demirtaş’ı en çok CHP’li vekillerin ziyaret ettiğini söyledi

Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa programı kapsamında basına kapalı olarak düzenlenen toplatıda gençlerin sorularını yanıtladı. Konuşmasının büyük bir kısmını Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya ayıran Kılıçdaroğlu’na bir soru soruldu ve şaşkınlığa neden olmayan bir yanıt verildi. CHP’li milletvekillerinin sürekli Demirtaş’ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu ‘İktidara geldiğinizde Demirtaş serbest bırakılacak mı?’ sorusunu yanıtladı.

Onlarca kişinin şehit olmasından sorumlu Demirtaş’ı savundu ve serbest kalacağını söyledi!

Yasin Börü ve onlarca kişinin şehit edilmesine neden olan Selahattin Demirtaş’ın ‘masum’ olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “ “Selahattin beye yapılan eleştirilerin hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah göreceksiniz, halkın iktidarında Selahattin bey de, Osman Kavala da, haksız yere içeride yatan bir sürü askeri öğrenciler var, onlar da; avukatlar da hepsi çıkacak” şeklinde konuştu.







