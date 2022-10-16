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Siyaset Kılıçdaroğlu acıdan rant devşirme peşinde
Siyaset

Kılıçdaroğlu acıdan rant devşirme peşinde

Amasra’da meydana gelen facia sebebiyle Türkiye adeta yastayken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acıları paylaşmak yerine olay yerine provokatörlük yapmaya gitti. Hareketinden önce ‘Hesap sormaya gidiyorum’ diyen Kılıçdaroğlu, Amasra’da ise “Öfke doluyum” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 09:25:00 -
Kılıçdaroğlu acıdan rant devşirme peşinde

HABER MERKEZİ

Devlet, bütün imkanlarını seferber edip Bartın’da meydana gelen maden kazasının yaralarını sarmaya çalışırken, Amerika’ya yaptığı “teknolojik gezi” kılıflı “icazet ziyaretinden” dönen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla zehir saçtı. “Hesap sormaya gidiyorum” diyerek acıdan bile siyasi rant devşirme peşinde olan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu skandal ifadeleri kullandı: “Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!”

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