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Gündem Kılıçdaroğlu, ABD'yi aklayıp Rusya'yı suçladı: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin
Gündem

Kılıçdaroğlu, ABD'yi aklayıp Rusya'yı suçladı: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin

Yeniakit Publisher
2023-05-11 20:57:00 - 2023-05-11 20:57:52
Kılıçdaroğlu, ABD'yi aklayıp Rusya'yı suçladı: Elinizi Türkiye'nin üzerinden çekin

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dolaşıma sokulan montajlar, Deep Fake içerikler ve kasetlerin arkasında Rusların olduğunu iddia etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, son dönemde dolaşıma sokulan bazı montaj ve kaset gibi içeriklerden Rusları sorumlu tuttu.

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yaptı

Hem Türkçe hem de Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Rusları açık açık uyardı. Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs'tan sonra iki ülke arasında dostluğun devamı için Rusların elini Türkiye'den çekmesini istedi.

"Biz hala iş birliği ve dostluktan yanayız"

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız." dedi.


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Ne olmuştu?

Son dönemde sosyal medya üzerinden bir takım kaset ve montajlar paylaşılmaya başlandı. 14 Mayıs'a günler kala yapılan paylaşımlardan biri de Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik oldu. İnce hakkındaki iddiaları yalanlayarak FETÖ'cülerin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Yaşananlar sonrası İnce bugün adaylıktan çekildi.

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