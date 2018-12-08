Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül" sorusunu duymazdan geldi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin görüşmenin içeriğine dair sorularını duymazdan geldi.08 Aralık 2018 Cumartesi 16:03
31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Abdullah Gül ile 3.5 saatlik bir görüşme yaptığı ortaya çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin içeriğine dair sorulan sorulara cevap vermedi.
Cevap vermeden uzaklaştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Abdullah Gül ile ilgili sorusunun duyunca; cevap vermeden uzaklaşmayı tercih etti.
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