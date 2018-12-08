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Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül" sorusunu duymazdan geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin görüşmenin içeriğine dair sorularını duymazdan geldi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:03

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Abdullah Gül ile 3.5 saatlik bir görüşme yaptığı ortaya çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin içeriğine dair sorulan sorulara cevap vermedi.

Cevap vermeden uzaklaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Abdullah Gül ile ilgili sorusunun duyunca; cevap vermeden uzaklaşmayı tercih etti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:03
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. KKTC
  3. Abdullah Gül
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. CHP

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  • MilletMillet24 dk önce
    Yazık yazık sana verdiğimiz değere yazı Sayın Gül vatan hainleri ile senin ne işin olabilir ki
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