Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül" sorusunu duymazdan geldi

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Abdullah Gül ile 3.5 saatlik bir görüşme yaptığı ortaya çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin içeriğine dair sorulan sorulara cevap vermedi.

Cevap vermeden uzaklaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Abdullah Gül ile ilgili sorusunun duyunca; cevap vermeden uzaklaşmayı tercih etti.