Kılıçarslan Belediyesi’nden Mali Başarı: 2025 Yılı 10,5 Milyon TL Bütçe Fazlasıyla Kapatıldı

​Kılıçarslan Belediye Başkanı Zülkarni Davas, belediyenin 2025 yılı mali tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Gelir-gider dengesini başarıyla yöneten belediye, yılı 10 milyon 546 bin TL net bütçe fazlası vererek tamamladı.

​Gelirler Giderleri Katladı

Başkan Davas yönetimindeki belediye, 2025 yılında 52 milyon 966 bin TL gelir elde ederken, giderlerini 42 milyon 420 bin TL seviyesinde tutmayı başardı. Gelirlerin giderleri karşılama oranının %125’e ulaştığı Kılıçarslan, bu performansıyla örnek bir belediyecilik sergiledi.

Başkan Davas: "Kaynaklarımızı Verimli Kullanıyoruz"

Elde edilen başarıyı planlı ve disiplinli çalışmaya bağlayan Başkan Zülkarni Davas, “Bu tablo sadece tasarrufun değil, kaynaklarımızı etkin kullanmamızın bir sonucudur. Kasamızda oluşan bu fazlayı yine Kılıçarslan halkı için; altyapıdan sosyal projelere kadar her alanda daha fazla hizmet üretmek için kullanacağız,” ifadelerini kullandı.

​Hizmet odaklı yönetim anlayışıyla elde edilen bu güçlü mali yapının, önümüzdeki dönemde kasabaya yapılacak yeni yatırımlar için can suyu olması bekleniyor.