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Gündem Kılıç Ali Paşa Camii’nin vahim hali yakışmıyor
Gündem

Kılıç Ali Paşa Camii’nin vahim hali yakışmıyor

Beyoğlu ilçesindeki tarihi Kılıç Ali Paşa Camii’nin tahta döşemelerinde yer yer çökmeler meydana geldiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 11:31:00 - 2021-12-12 11:39:50
Kılıç Ali Paşa Camii’nin vahim hali yakışmıyor

YAVUZ SELİM  İSTANBUL

1580 yılında Osmanlı Kaptanı Derya’sı Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan cami, Tophane semtinde denize dolgu olarak inşa edilmiş ilk ve tek cami olma özelliği taşıyor. Ön cephesi doğrudan Boğaz’a bakan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Camii, 441 yıldır şehrin simgelerinden biri olma hüviyetini taşıyor. 4.5 asırdır sapasağlam günümüze ulaşan camide son 6 aydır büyük sıkıntılar yaşanıyor. Mimar Sinan’ın İstanbul’a kazandırdığı eser büyük tehlikeyle karşı karşıya. Denize dolgu olarak inşa edilen caminin zeminindeki tahta döşemelerin ıslanmaya bağlı olarak çürüdüğü, bu sebeple zeminde yer yer çökmeler meydana geldiği öğrenildi. İbadethanenin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği belirlenirken, döşemelerin üzerindeki halıların kaldırılarak açık bırakıldığı görüldü. 6 aydır yaşanan problem sebebiyle cemaat caminin sadece küçük bir kısmında ibadet edebiliyor.

“Cami demek vatan demek”

Cami cemaatinden Hayati Şanlı, bölgedeki Galataport projesi kapsamında denize çakılan kazıklar sebebiyle caminin temelinin sarsılması yüzünden deniz suyunun zemine kadar ulaştığını öne sürerek yetkilileri göreve davet etti. Akit’e konuşan Şanlı, şöyle devam etti: “Caminin temelinde deniz suyu birikmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanıyor. Caminin girişindeki terazi taşları da zeminde problem olduğuna işaret ediyor. Yetkililerimiz bu sıkıntıyı bir an evvel gidermelidir. Ecdadımızın bize emanet ettiği camilerimize sahip çıkamazsak, ecdat emaneti olan topraklarımıza da sahip çıkamayız.”

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