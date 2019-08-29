Kileci’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "30 Ağustos’ta elde edilen zaferle birlikte Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağı bir kez daha tüm dünyaya ilan edilmiştir" dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kileci mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasının ardından Cumhuriyetin temellerinin sağlamlaştırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da milletimizin kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olan 30 Ağustos, askeri bir zafer olmanın ötesinde, Atatürk’ün ’Kimsesizlerin Kimsesi’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından biridir. Tarihinin her döneminde hür olan Türk milletinin yazdığı özgürlük destanlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi ile, işgalden arındırılmış Türk topraklarının üzerinde yükselecek cumhuriyetin temelleri sağlamlaştırılmıştır. 30 Ağustos aynı zamanda;vatan birlik ve bütünlüğü ile milletin geleceği tehlikeye girdiğinde, Türk milletinin göstereceği azim ve kararlılığın da bir tezahürüdür.Bu duygu ve düşüncelerle, başta 30 Ağustos Zaferi’ne giden yolda başkomutanlık yapan ve büyük dehasıyla ülkemizin geleceğini aydınlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyorum."