‘Kılavuz Ormanı’ mesire alanı oldu

Samsun’un Havza ilçesinde bir süre önce mesire alanı olarak ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda uygulanabilecek projeler hakkında yerinde incelemeler yapılarak istişarelerde bulunuldu. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak” dedi.

İncelemeler kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesinin talebi ile mesire alanı olarak tahsis ve ilan edilen Kılavuz Ormanı’nda uygulanabilecek olan projeler hakkında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Metin Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile ilgili her iki kurumun teknik ekiplerinin katılımı ile incelemeler yapıldı.

Orman alanında yapılan incelemenin ardından Havza Belediye Meclisi Toplantı Salonunda Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Metin Akbaş tarafından teknik ekibinde katılımı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden farklı yer ve bölgelerde uygulanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Metin Akbaş uygulanacak projelerde önemli olanın doğal yapıyı bozmadan ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak güzel projeler ile bölgenin turizm adına etkin kullanılabileceğini ifade etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Kılavuz Ormanı’nda 170 dekar alan mesire alanı olarak tahsis edildi. Bu alanda hem Havzalı hemşehrilerimize hem de bölge insanımıza hitap edecek, farklılıkları ile ilçemiz ve Samsun turizmine katkı sunacak bir proje hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun içinde belediye olarak ince eleyip sık dokumaktayız. Bu gün yapılan istişare toplantısı uygulanabilecek projeler hakkında ufkumuzu genişletti. Uygulanacak proje ile Kılavuz Ormanı da koruma altına alınmış olacak ve ilçemizin bu zenginliği gelecek nesillere aktarılacak” diye konuştu.