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Kıl dönmesi nasıl iyileşir?

Kıl dönmesinin, kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen bir cilt rahatsızlığı olduğu belirtilirken, erkeklerde daha çok görülen kıl dönmesi yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Peki Kıl dönmesi nasıl iyileşir? İşte kıl dönmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:21
Kıl dönmesi nasıl iyileşir?

Kıl dönmesinin, kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen bir cilt rahatsızlığı olduğu belirtilirken, erkeklerde daha çok görülen kıl dönmesi yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Peki Kıl dönmesi nasıl iyileşir? İşte kıl dönmesi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kıl dönmesi nedir?

Kıl dönmesi veya tıp dilinde pilonidal sinüs olarak bilinen hastalik son 150 yildir bilimsel olarak incelenen ve her nekadar önemsiz bir hastalik olarak görülse de hastalarin günlük hayatini sürekli etkilemesi, yüksek tekrarlama riski ve toplumda yayginligi sonucunda ülke bazinda tedavi masrafinin yüksek olmasi nedeniyle önemini halen korumakta olan bir hastaliktir.

Hastalik bölgesinde (çogunlukla kuyruk sokumu) ağrı, şişlik, dolgunuk hissi ve akintiya bagli cilt enfeksiyonlari, allerji, kasinti, yanma ve koku problemleri hastanin hem genel saglik durumunu etkiler ve hemde sosyal ve is hayatinda olumsuz durumlara sebep olur.Bazi çevreler tarafindan Pilonidal sinüs (kil dönmesi) hastaligi dogustan bir hastalik olarak tanimlansa da günümüzde hastaligin edinsel oldugu görüsü kabul görmektedir.

Kıl dönmesi kimlerde daha sık görülür?

Her yasta ve her iki cinste de görülebilmekle birlikte pilonidal sinüs en çok 17-35 yaslari arasindaki erkeklerde görülmektedir. Hastanin genel tipi çogunlukla genç, esmer ve vücudunda tüylenme-killanmanin fazla oldugu bir erkek olarak tanimlanabilir. Bu hastalarin çogu hafif kiloludur ve giyim tarzlarindan dolayi hastalik bölgesinde sürekli giysilerin sürtünmesi mevcuttur. Ayrica araba, motorsiklet, bisiklet ve koltuklara sürekli oturmadan dolayi hastalikli bölgede ezilme olmasi ve kötü hijyen sartlari dikkat çekmektedir. Hastalik genellikle kuyruk sokumu bölgesini seçse de sakal bölgesi, koltuk alti, göbek ve kasiklarda da görülebilmektedir. Hastalar çogunlikla kuyruk sokumunda agri ve/veya akinti yakinmasi ile hekime basvururlar.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 22:21
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