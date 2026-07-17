KİĞILI VE ATOLYEWOLF'tan aksesuar koleksiyonu

Çelik materyalden üretilen bileklik, kolye, yaka iğnesi ve yüzüklerden oluşan Atolyewolf x Kiğılı koleksiyonunda, günlük kullanıma ve farklı giyim stillerine uygun tasarımlar yer alıyor.

Sınırlı sayıda üretilen ortak koleksiyon, Türkiye genelinde belirlenen 50 Kiğılı mağazasının yanı sıra markanın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Koleksiyonun ilk tanıtımı, 8 Temmuz 2026'da İstanbul Cevahir AVM'de bulunan Kiğılı mağazasında gerçekleştirildi. Etkinliğe Yusuf Aktaş, Emire Cansu Kurtaran Aktaş ve Berkan Karabulut'un yanı sıra iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasından temsilciler, içerik üreticileri ve basın mensupları katılım sağladı.

Lansmanda değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, erkek modasındaki beklentileri analiz ederek ürün gamlarını geliştirdiklerini ve yeni kategorilere yatırım yaptıklarını ifade etti. Suerdem, bu projenin aksesuar kategorisindeki büyüme stratejilerinin bir adımı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde farklı kategorilerde yeni iş birliklerine devam edeceklerini belirtti.

Atolyewolf Kurucu Ortağı Coşkun Güneş ise aksesuarların stil üzerindeki etkisine değinerek, Kiğılı markası ile ortak bir projede yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Güneş, söz konusu koleksiyonun markalarını daha geniş kitlelere ulaştırmaları açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.