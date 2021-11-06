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Kadın - Aile Kifla nasıl yapılır tarifi | Kifla için gerekli malzemeler
Kadın - Aile

Kifla nasıl yapılır tarifi | Kifla için gerekli malzemeler

Kifla gerekli malzemeler | Bulgaristan başta olmak üzere Balkanlar'da yapılan bir tür ekmek olan kifla için hangi malzemelerin gerekli olduğu araştırılıyor. Peki, kifla nereye ait? Kifla tam ölçülü tarif

Yeniakit Publisher
2021-11-06 00:27:00 -
Kifla nasıl yapılır tarifi | Kifla için gerekli malzemeler

Avusturya'dan tüm Balkanlara yayılan bir tür ekmek olan kiflanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bulgaristan poğaçası olarak da bilinen kiflayı evlerinden kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, kifla için hangi malzemeler gerekli?

Kifla nasıl yapılır tarifi | Kifla için gerekli malzemeler

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 2 adet maya
  • 2 adet kesme şeker
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 kilo un
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • Marmelat

Kifla nasıl yapılır?

Öncelikle bir kasenin içerisine maya, yarım su bardağı ılık su, 2 adet kesme şekeri karıştırın. Bu karışıma yavaş yavaş un ekleyin. Amaç boza kıvamı oluşturmak. Boza kıvamı elde ettikten sonra mayalanma işlemi için karışımı kenara alın.

Süt ve şekeri ılıtın. 2 tam yumurta ve 1 yumurta akı süte ekleyip çırpılır. Yumurtanın sarısı bir kaseye alınır.

Ardından tüm malzemeler karıştırın.

Un azar azar ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir.

Hamurdan parçalar koparıp açın.

Hamurun içerisine marmelat sürüp ay kurabiyesi gibi sarılır.

Kiflalar yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir.

Ardından kenara ayrılan yumurta sarısı hamurların üzerine sürülür.

Kiflaları 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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