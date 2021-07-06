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Dünya Kiev'de belediye binasında panik: Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım
Dünya

Kiev'de belediye binasında panik: Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de belediye binasına bomba koyduğunu söyleyen bir şahıs, kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 22:28:00 - 2021-07-06 22:39:12
Kiev'de belediye binasında panik: Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de kimliği belirsiz şahıs gönderdiği maille belediye binasına bomba koyduğunu ve kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını belirtti.

Belediye binasında bomba

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kimliği belirsiz şahıs gönderdiği mail ile belediye binasına bomba koyduğunu ve kendisine kripto para birimi olan Bitcoin yollanmaması halinde bombayı patlatacağını belirtti. Kiev Belediyesi, tarihinde ilk kez bir saldırgan tarafından Bitcoin üzerinden tehdit edilirken, Kiev Belediyesi Başkan Yardımcısı Vladimir Bondarenko tarafından bombalı eylem hazırlığında olduğunu iddia eden şahsın Kiev Belediyesine attığı mailin dökümü yayınlandı.

“Bitcoin yollamazsanız patlatırım”

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından yazılan mailde, “Benim adım Edgar Kazaryan. Kiev Belediyesi binasına bomba koydum. Aşağıda belirttiğim hesaba 0,5 Bitcoin göndermezseniz 24 saat içinde bombayı patlatacağım” ifadeleri kullanıldı.

Polis birimleri, Kiev Belediyesi binasını acil durum ilan ederek boşalttı ve eğitimli köpeklerle geniş çaplı bomba araması başlatıldı. Belediye binasının ne zaman normale döneceği henüz kesinleşmedi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve sivil vatandaşlar binaya yaklaştırılmıyor.

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