  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kiev'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
Aktüel

Kiev'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:24:39 -
Kiev'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

KİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Ankara Parkı'nda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimi törenine Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna Çevre Bakan Yardımcısı İrina Stavçuk ve çok sayıda yetkili katıldı.

Güldere, Ukrayna'nın yeşil bir ülke olduğunu ama maalesef dünyanın her köşesinin Ukrayna kadar yeşil olmadığını ifade etti. 11 Kasım'ı Türkiye'de ağaçlandırma günü ilan ettiklerine dikkati çeken Güldere, geçen yıl bir günde 14 milyon fidanın toprakla buluştuğunu anımsattı.

Güldere, dünyada benzer bir ihtiyacın olduğunu görünce bu sene etkinliği uluslararası projeye çevirdiklerini dile getirerek, "Bugün dünyada 23 milyon fidan eşzamanlı olarak toprakla buluşuyor. Stratejik ortağımız Ukrayna da bu projede en önemli partnerlerden biri." diye konuştu.

Parka 16 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan iken ziyareti sırasında Ankara isminin verildiğini hatırlatan Güldere, "Artık Ankara Meydanı Türkiye-Ukrayna dostluğunun daha yeşil bir nişanesi olacak." dedi.

Ukrayna Çevre Bakan Yardımcısı İrina Stavçuk da ülkesi adına Türkiye’nin ağaçlandırma bayramını kutladığını belirterek, tüm dünyayı iklim değişikliğine karşı beraber çalışmaya davet etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleşti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...
Dünya

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ itiraf ederek, "Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı" dedi. ..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay