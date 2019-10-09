Kıdemli Kırtasiye yeniliklerin adresi oldu

20 yıllık bir tecrübesiyle sektöründe adından söz ettiren Kıdemli Kırtasiye, özellikle eğitim ürünleri bazında gerek ürün ve gerekse ambalajlama olarak birçok yeniliğe imza atmaya devam ediyor. KIDEMLİ Kırtasiye’nin Genel Müdürü Selim Varıcı, yeniliklere ve ürün zenginliğine dikkat çekerek, “Örneğin bir sayı boncuğu seti ürünü oluşturduk. Daha önce her biri ayrı ayrı satılır ve ciddi bir israf ve kargaşaya sebep olurdu. Şimdi bu ürünü geliştirerek bu ürünü çok da işlevsel bir hale getirmiş olduk. Aynı zamanda, Sadece Türkiye’de Kıdemli’de satılan 60’a yakın ürünümüz var. Bu özel ürünleri, Faber Castell, Hakan çanta, Yaygan çanta, Gipta, Keskincolor, Noki, Pensan, mikro ve Bilsan gibi alanında Türkiye’nin en iyi firmalarına kendimize özel yaptırıyoruz ve başka bir noktada satışı da yok. Biz bu tecrübeyi oluşturarak sektöre ciddi yenilikler ve maliyet avantajları da getirmiş olduk. Zaten tüketicimiz yani müşterilerimiz de artık Kıdemli’nin ürün ve arz politikasını bildiği için zamanı geldiğinde gönül rahatlığı içinde alışverişini yapıyor’’ dedi.