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Kıdemde ‘giriş-çıkış’ oyunu bitiyor

Tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı fonu konusunda sona gelindi. Buna göre giriş-çıkış yapan kötü niyetli işverinin oyunu bozulacak.

09 Kasım 2018 Cuma 06:30
Kıdemde ‘giriş-çıkış’ oyunu bitiyor

 Mevcut sistemde kıdem tazminatını işveren ödüyor. Ancak çok sayıda işveren tazminat ödememek için işçilere kısa süreli giriş çıkışlar yaptırıyor. Yeni düzenleme ile bunun önüne geçilirken, kısmi çalışanlara da kıdem tazminatı verilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.

Mevzuata göre; kıdem tazminatında 3 kişiye kadar çalışanı bulunan esnaf ve sanatkârların yanındaki işçiler kapam dışında. Yeni sistemde kıdem tazminatından yararlanan işçi sayısı artacak.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 06:30
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