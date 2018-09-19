Kıdem tazminatının hangi hallerde alınır?

Kıdem tazminatının tavanı yüzde 8.65 artarak, 5 bin 434 lira 42 kuruşa çıkartıldı. Ocak-temmuz döneminde kıdem tazminatının tavanı 5.001,75 TL idi. Peki kıdem tazminatı hangi hallerde alınır? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatını kimler alır? Kıdem tazminatı alma şartı?

15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden ence sigortalı olanlar yararlanabiliyor. Peki çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen kıdem tazminatının hangi hallerde alınabileceğine. Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor.