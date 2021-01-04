Kıdem tazminatı tavan ücreti | Ocak ayı memur ve emekli zam oranı belli oldu. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7,36 zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 8.36 oranında zam yansıyacak. Peki, 2021 kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

2020 Temmuz ayında yapılan zamlarla kıdem tazminatı tavan ücreti 2020 Aralık ayına kadar 7117,17 lira olarak uygulanıyordu. Aralık 2020 enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ve taban rakamları da değişti.

Kıdem tazminatı tavan rakamı 7638,96 TL'ye yükseldi. Kıdem tazminatının tabanı ise 3 bin 577 lira oldu.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

Son iki yılda uygulanan kıdem tazminatı rakamları şöyle:

01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020: 7.117,17 TL

01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020: 6.730,15 TL

01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL

01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019: 6017,60 TL

01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL