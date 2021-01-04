Kıdem tazminatı hesapla 2021 | 2020 Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli, memur zamlarının yanı sıra kıdem tazminatının tavan ve taban rakamları da belli oldu. Kıdem tazminatı tavan rakamı 7638,96 TL'ye yükseldi. Kıdem tazminatının tabanı ise 3 bin 577 lira oldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.