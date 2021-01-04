  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?
Ekonomi

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? | Aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. Hal böyle olunca hem memur-emekli maaşları hem de kıdem tazminatı tavan-taban ücretleri belli oldu. Pek çok kişi kıdem tazminatının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kıdem tazminatı tavan ücreti nasıl belirlenir? | Kıdem tazminatı ne kadar 2021 | Kıdem tazminatı hesapla

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:03:00 -
Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı hesapla 2021 | 2020 Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emekli, memur zamlarının yanı sıra kıdem tazminatının tavan ve taban rakamları da belli oldu. Kıdem tazminatı tavan rakamı 7638,96 TL'ye yükseldi. Kıdem tazminatının tabanı ise 3 bin 577 lira oldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?
Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Ekonomi

Hemşire maaşı ne kadar 2021 | Hemşire maaşı ne kadar oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu
Gündem

Bakan Soylu duyurmuştu! 800 bin kişi başvurdu

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş başvurarak yararlan..
Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı
Gündem

Sözcü kafasından tehdit ve geri vites bir arada! Şaban önce 'sıkar' dedi, sonra kıvırdı

CHP’nin yayın organı Halk TV’nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Sözcü’nün Ayasofya’nın açılmasını ‘felaket’ olarak nitelendirdiği skandal ma..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay