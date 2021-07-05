Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı kaç para? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

2021 yılının ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 5,45'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 8,45 oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 8,45'e karşılık geliyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu. Peki kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı nasıl alınır? İşte detaylar.

Kıdem tazminatı tavanı kaç para?

Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Buna göre temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu.

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı Gelir Vergisi Kanunu''nun 25. maddesine göre gelir vergisinden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu''nun 77. maddesine göre de sigorta priminden muaftır.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.

Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.

Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.

Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Çalışanların haklarının korunması için kıdem tazminatımı nasıl alırım? Kimler tazminat almaya hak kazanır gibi birçok soru, çalışanların merak ettiği sualler arasında yerini alır. Kıdem tazminatı; çalışanların çeşitli sebeplerle işten ayrılırken, çalıştığı yılların karşılığı olarak, işveren tarafından bir kerede ödenen bir ücrettir. Kıdem tazminatı almak için sigortalı bir işte çalışıyor olmak gerekir. İşyerinden tazminat almak için, işçinin en az 1 yıl süreyle, kesintiye uğramadan, işyerinde çalışıyor olması gerekir. İşyerinden tazminat almak için, iş sözleşme süresinin belirsiz olması gerekir. Belirli bir iş süresiyle sözleşme yapılmışsa, tazminat alınamaz. İşyerinin taşınmış olması ya da iflas etmesi durumunda da tazminat alma hakkı bulunur.