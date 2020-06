Kıdem tazminatı düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

Kıdem tazminatı gündemiyle toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, toplantının ardından yayımladığı bildiride son 3 genel kurulda oy birliğiyle alınan kıdem tazminatı ile ilgili genel grev kararına dikkat çekti.

Bildiride, "Konfederasyonumuzun 21, 22 ve 23'üncü Olağan Genel Kurullarında 'kıdem tazminatı' ile ilgili olarak oybirliğiyle alınan kararın gereği yerine getirilecektir" denildi.

Kıdem tazminatı Meclis'e ne zaman gelecek?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olarak "Meclis'e geldiği gün TÜRK-İŞ yönetimi grev kararı almak zorunda" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili görüşme yapan heyette yer alan Ergün Atalay, şu açıklama yapmıştı:

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" adıyla kıdem tazminatı konusunda yapılmak istenen düzenlemelerle ilgili görüş ve endişelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza dün ayrıntılı olarak ilettim. Her zaman dile getirdiğimiz gibi kıdem tazminatı işçilerin en önemli güvencesidir.

"Kıdem tazminatı, İş Kanunu'nun temel direğidir"

Kıdem tazminatı İş Kanunu'nun temel direğidir. Kıdem tazminatının temelini oluşturan hususlar ortadan kaldırılırsa İş Kanunu'nun birçok maddesi de anlam ve işlevini yitirecektir. Aynı şekilde, sendikal hakların kullanılması ve sendikal örgütlenmenin yapılmasında da kıdem tazminatı çoğu zaman önemli bir işlev görmekte ve güvence olmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin yıllardır döktüğü terin, verdiği bir ömrün karşılığıdır.

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde kıdem tazminatı

Tamamlayıcı Emeklilik Sisteminde (TES) kıdem tazminatın hak kaybı olmayacağı gibi tazminat miktarı az da olsa artacak; çalışan 30 gün üzerinden değil de 31 gün üzerinden tazminat alacak. Her çalışan bu sisteme zorunlu olarak dahil olacak. Çalışanlar, kendi hesaplarından, kıdeminin yatıp yatmadığını, fonun ne kadar değerlendiğini takip edebilecek. Aslında bu modele çalışanların değil işverenlerin itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü bugüne kadar ayırmadıkları kıdem tazminatı karşılığını, sistem başladıktan sonra her ay ya da her yıl ayırıp, çalışanın hesabına aktarmak zorunda kalacaklar.