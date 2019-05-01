Kıdem tazminatı alır yazısı kimlere verilir

Soru: Ben 11 yıldan bu yana çalıştığım işten istifa edip ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatı almam mümkün mü? Hakan D.

Cevap: Kural olarak, kendi isteğiyle işi bırakan veya bilen adıyla istifa ederek işten ayrılanın kıdem tazminatı alma hakkı bulunmuyor. Ancak ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup ödenmiş prim gün sayısı3600 gün ve üzeri bulunanlar emekli olmak için yaş şartı dışında kalan diğer şartları yani 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim şartını sağlamış oluyorlar. İşte bu durumda olanlar SGK’ya başvuru yaparak 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesi kapsamında olduğuna ilişkin yazıyı yani bir anlamda kıdem tazminatı hakkı olduğuna dair yazı alarak, iş sözleşmesini de emekli olmak için yaş şartı dışında kalan diğer şartları sağlama gerekçesiyle sonlandırırsa kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Ancak burada da işçinin ihbar süresini gözetmesi gerekir, aksi halde kıdem tazminatı almakla birlikte ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.