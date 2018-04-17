Kıdem tazminatı alacaklara önemli uyarı!

Birçok çalışan kişi kıdem tazminatının brüt ücretten ibaret olduğunu sanıyor. Fakat ne yazık ki durum sandıkları şekilde işlemiyor. Çalışanlar işten isteği dışında ayrıldığı vakit hak ettiği tazminatı da buna göre hesaplayıp, ödenen tutarı kabul ediyor. Peki, kıdem tazminatınızı nasıl artıracaksınız? Örneğin; asgari ücret alan işçi bir yıl sonra işten çıkarılırsa eline 1764 TL kıdem tazminatı geçer. Tazminattan sadece Damga Vergisi kesiliyor. İşçi sadece bu ücreti kabul ederse eksik ödeme almış olur.

BRÜTÜ MUTLAKA KONTROL EDİN!

Brüt maaşa nelerin dahil olduğu çok önemli. Kıdem tazminatına esas olarak alınan brüt maaş çalışanların bordrolarında belirtiliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ( SGK) bildiriliyor. Birçok işyeri hile yaparak gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor ve SGK'ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu yolla çalışanın daha az tazminat almasına neden oluyor.

BELGELERİ MUTLAKA SAKLAYIN!

Maaşlar düşükten gösteriliyorsa, bordroda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri mutlaka saklayın. Bu belgelerle arabulucuya başvurup tazminatınızı artırabilir ve gerçek maaşınız üzerinden alabilirsiniz. İşçinin ücreti ne kadar olursa olsun tazminatın yıllık tutarı 4732 lirayı aşamıyor.

HANGİ ÖDEMELER TAZMİNATA DAHİL?

Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, Ramazan kolisi, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı, sağlık sigortası, lojman tahsisi, aydınlatma, yakıt, su bedeli, teşvik primi, devamlı ödenen primler tazminat için hesaplanan brüt ücrete dahil edilir.