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Kick Boksçu Gizem’in yeni hedefi, Avrupa şampiyonluğu

Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda da madalya kazanmak isteyen 18 yaşındaki Elazığlı sporcu Gizem Özer, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:29
Kick Boksçu Gizem’in yeni hedefi, Avrupa şampiyonluğu

Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda da madalya kazanmak isteyen 18 yaşındaki Elazığlı sporcu Gizem Özer, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.


Amasya’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Genç Bayanlar Kategorisi’nde tüm rakiplerini yenerek 64 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Elazığlı sporcu Gizem Özer’in yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu. Milli Takım AntrenörüCemil Döndü nezaretinde günde çift antrenmanla Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Özer, davet edildiği Milli Takım Kampında çalışmalarını sürdürecek.


Genç Kadınlar kategorisinde ikinci kez Türkiye Şampiyonluğu elde ettiğini belirten Gizem Özer, “Seri başı olduğum için 4 tane maç yaptım. Rakiplerimin hepsi de iyiydi. Final maçını 5-0 aldım. Milli takım kamp yazım geldi. Allah nasip ederse 23 Temmuz - 9 Ağustos arası milli takım kampında bulunacağım. Avrupa’da ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.


Sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanlara devam ettiğini belirten başarılı sporcu, “Önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonasında elde edeceğimiz başarıyla olimpiyatlara doğru ilerleyeceğiz”ifadelerini kullandı.


Gizem’e Türkiye Şampiyonası’na gitmeden önce sıkı bir antrenman programı uyguladıklarını anımsatanMilli Takım Antrenörü Cemil Döndü ise,"Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaptı. Çalışmalarımız bittikten sonra Amasya’da yapılan şampiyonada Gizem şampiyonluğa ulaştı. 23 Temmuz - 9 Ağutos tarihleri arası Gizem Özer, Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım hazırlık kampına katılacak. Oradaki çalışmaları da iyi olursa Ağustos ayı sonunda Bulgaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. İnşallah Bulgaristan’da Gizem’den madalya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Turnuvalarda aldığı başarılarla Gizem’in olimpiyata gitme gayretini ortaya koymuş olacağına değinen Döndü, “Hangi sporcuya sorsanız benim hedefim olimpiyatlar der. Olimpiyatlara ülkemizi temsilen gitmek çok da kolay değil. Allah nasip ederse, iyi çalışırsa neden olmasın. Netice de Yakup Kılıç’ta bu salonda başladığında 9 yaşındaydı. 2008 Pekin Olimpiyatları’nda bronz madalya aldı. Gönül ister ki buradan bir bayan sporcu da olimpiyatlara gitsin. Bu da kendilerinin elinde”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:29
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