Kıbrıs’tan Türkiye’ye giden, Hatay ve diğer illerden haber alınmayan vatandaşlar için ihbar hattı duyuruldu! O detaylar

Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’tan Türkiye’ye giden ve kendisinden haber alınamayan vatandaşlar hakkında bilgi edinebilmek için telefon hattı paylaştı. Herkes teyakkuzda olsun ve bu numaralara ulaşın!

Kritik uyarılar

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, KKTC'de ikamet etmekteyken deprem bölgesinde olup da kendisinden haber alınamayan vatandaşların bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla birinci derece yakınlarının iletişim sağlayabilmesi için ‘05391190726’ numaralı telefonu aramaları rica edildi.