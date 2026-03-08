Kıbrıs'taki üssü vuran İHA'nın içinden Rus teknolojisi çıktı!

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssü RAF Akrotiri'ye 1 Mart Pazar günü düzenlenen saldırıdaki kamikaze insansız hava aracının (İHA) enkazında Rus yapımı Kometa-B navigasyon sistemi bulunduğu bildirildi.

Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendiği düşünülen saldırıdan sonra ele geçirilen parçalar, detaylı inceleme için İngiltere'deki bir laboratuvara gönderilmişti.

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre bu navigasyon sistemi, aralık ayında Ukrayna hava savunması tarafından düşürülen İHA'larda da görülmüştü.

Bu bulgu doğruysa, Rusya'nın savaşta İran'a doğrudan teknolojik destek verdiğinin ilk somut kanıtı olacak.

İSTİHBARAT DESTEĞİ VERDİĞİ DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Rusya'nın İran'a ABD savaş gemilerinin konumları ve ABD askeri uçaklarının yerleri konusunda istihbarat desteği verdiği iddiası gündeme gelmişti.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin, dünkü açıklamasında Moskova'nın savaşta "tarafsız olmadığını" ve İran'ı "destekleyici bir tutum" içinde olduğunu söyledi.

Times'ın haberine göre yetkililer Rusya'nın verdiği bilgiler nedeniyle İngiliz askeri varlıklarının da hedef alınabileceğinden endişe ediyor.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Richard Knighton, Rusya'nın İran'a istihbarat verdiğinden "hiç şüphe duymadığını" söyledi. Knighton "Bu açıkça dile getirmemiz gereken bir konu. İran ile Rusya arasındaki iş birliği güçlerini daha tehlikeli hale getiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Trump, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor" yorumunu yaptı.