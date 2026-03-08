Altın koridoru tıkandı! Gana, Dubai yerine yeni rota arıyor

ABD ve soykırımcı israilin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Dubai’ye yapılan uçuşların aksaması sonra

sı Gana, zanaat tipi madencilikten elde edilen altının rafinajını başka merkezlere taşımayı değerlendiriyor.

Gana hükümeti, birkaç gündür devam eden savaşın hava trafiğini etkilemesi nedeniyle Dubai’ye yapılan uçuşlarda yaşanan aksaklıkların ardından altın rafinaj faaliyetlerini alternatif merkezlere kaydırmayı inceliyor.

Bilgili kaynaklara göre Gana’daki zanaat madenciliği sektörü büyük ölçüde Dubai’ye bağımlı. Bu sektörde üretilen altının yaklaşık yüzde 80’i Dubai’de rafine ediliyor. Bu nedenle uçuşların veya hava taşımacılığının aksaması, altın ihracatını doğrudan etkiliyor.

İhracat ve rafinaj için alternatif planlar

Gana’da zanaat madenciliğinden elde edilen altını satın alma ve ihraç etme yetkisine sahip devlet şirketi Gold Bod, sevkiyatların Şanghay ve Hindistan’daki rafineri merkezlerine yönlendirilmesi için yedek planlar hazırladı.

Ancak şirket, bu alternatif rotaların Dubai üzerinden yapılan geleneksel güzergâha göre daha maliyetli olabileceğini belirtti.

Savaşın altın ticaretine etkisi

Geçtiğimiz hafta ABD ve israilin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaş ve buna bağlı olarak uçuşların aksaması, altın ticaretinin küresel merkezlerinden biri olan Dubai üzerinden yapılan sevkiyatları azalttı. Bu durum, birçok üretici ülkeden gelen altın akışında kısmi aksamalara yol açtı.

Altın, Gana’nın en önemli ihracat kalemlerinden biri ve ülke için başlıca döviz kaynağı olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıl zanaat madenciliğinden elde edilen altın üretimi yüzde 63 artarak yaklaşık 96 tona ulaştı ve bunun değeri yaklaşık 15,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu artışta küresel altın fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Analistler, mevcut krizin Gana’yı gelecekte kendi altın rafinaj kapasitesini güçlendirmeye ve dış rafineri merkezlerine bağımlılığı azaltmaya yöneltebileceğini değerlendiriyor.