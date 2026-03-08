İslam düşmanları New York'un ilk Müslüman başkanını hedef aldı: Mamdani'ye bombalı suikast girişimi
New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin evine patlayıcı yerleştiren iki kişi yakalandı. Şüphelilerin patlayıcıları İslam ve Müslüman karşıtı bir protesto sırasında konutun önüne bıraktıklarını tespit edildi.
New York Polis Departmanı, Belediye Başkanı Mamdani’nin konutu önüne patlayıcı cihaz yerleştiren iki kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün Başkan Mamdani’nin resmi konutu Gracie Mansion’da meydana geldi. Yetkililer, şüphelilerin cihazları bir "anti-Müslüman" protesto sırasında konut önüne bıraktığını belirtti.
Başkan Mamdani ve eşi olay sırasında evde bulunmuyordu, güvenliklerinin sağlandığı bildirildi. Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin ortak çalışması sonucu toplam altı kişi gözaltına alındı; bunlardan ikisi patlayıcı cihazlarla bağlantılı olmakla suçlanıyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin 18 yaşındaki Amir Balat ve 19 yaşındaki Ibrahim Nick olduğu belirtildi.
ABD BASINI: SUİKAST GİRİŞİMİ
NYPD yetkilileri, patlayıcı cihazların işlevselliğinin incelendiğini ve olayın detaylı soruşturmasının devam ettiğini açıkladı. Olay, bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada “suikast girişimi” olarak nitelendirilse de polis resmi olarak olayı bu şekilde tanımlamadı. Soruşturma kapsamında uzman ekipler tarafından patlayıcı cihazların gerçek patlayıcı içerip içermediği inceleniyor.
