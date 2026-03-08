Taş sanıp geçmeyin, içinden servet çıkabilir: Gramı altından değerli! Sahilde bu gri parçayı gören köşeyi dönüyor
Sahilde yürürken ayağınıza takılan o taşın ömür boyu çalışmanıza gerek bırakmayacak bir hazine olduğunu hayal edin. İspermeçet balinalarının sindirim sisteminden çıkan ve yıllarca okyanusta olgunlaşan "ambergris", bugün altınla yarışan fiyatıyla bulanın hayatını değiştiriyor. Kilogramı on binlerce doları bulan bu nadir parça, parfüm devlerinin en çok aradığı hammadde olma özelliğini koruyor.